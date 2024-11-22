По всей стране объявлен желтый уровень опасности.

На пятницу, 22 ноября, по всей Украине объявили повышенный уровень опасности из-за непогоды. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"22 ноября в Украине порывы ветра 15-20 м/с", - предупреждают синоптики.

Также, по их данным, на Закарпатье пройдет значительный дождь и мокрый снег, а в Карпатах - значительный снег и метель.

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В западных, северных, Винницкой и Черкасской областях на дорогах ожидается гололедица.

Из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

"Погодные условия приведут к осложнению работы энергетических и коммунальных предприятий, нарушению движения транспорта", - предостерегает Укргидрометцентр.

Погода 22 ноября - прогноз на сегодня

Накануне выходных в Украине будет облачно. Днем по всей Украине, кроме юго-востока и востока, ожидается умеренный снег и дождь, а на Закарпатье осадки будут значительными.

В западных, северных, Винницкой и Черкасской областях на дорогах образуется гололедица.

Ветер будет преобладать южный, 7-12 м/с, днем в Украине порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Температура днем в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях от 1° мороза до 4° тепла. На остальной территории столбики термометров покажут +2°...+7°, а на юге страны воздух прогреется до +8°...+13°.

В Карпатах днем пройдет значительный снег, метель. Днем будет 0°...-5°.

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