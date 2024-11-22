На пятницу, 22 ноября, по всей Украине объявили повышенный уровень опасности из-за непогоды. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
"22 ноября в Украине порывы ветра 15-20 м/с", - предупреждают синоптики.
Также, по их данным, на Закарпатье пройдет значительный дождь и мокрый снег, а в Карпатах - значительный снег и метель.
В западных, северных, Винницкой и Черкасской областях на дорогах ожидается гололедица.
Из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.
"Погодные условия приведут к осложнению работы энергетических и коммунальных предприятий, нарушению движения транспорта", - предостерегает Укргидрометцентр.
Погода 22 ноября - прогноз на сегодня
Накануне выходных в Украине будет облачно. Днем по всей Украине, кроме юго-востока и востока, ожидается умеренный снег и дождь, а на Закарпатье осадки будут значительными.
В западных, северных, Винницкой и Черкасской областях на дорогах образуется гололедица.
Ветер будет преобладать южный, 7-12 м/с, днем в Украине порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.
Температура днем в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях от 1° мороза до 4° тепла. На остальной территории столбики термометров покажут +2°...+7°, а на юге страны воздух прогреется до +8°...+13°.
В Карпатах днем пройдет значительный снег, метель. Днем будет 0°...-5°.