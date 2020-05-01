Жуткое убийство 13-летней девочки на Харьковщине: мать пройдет психическую экспертизу (видео)

Накануне суд избрал женщине меру пресечения – 2 месяца ареста без права на залог.

Женщине, которую подозревают в убийстве 13-летней дочери, проведут психиатрическую экспертизу.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

До этого на учете она не состояла. Если 38-летнюю Татьяну Пьянов признают вменяемой, то ей грозит пожизненное заключение.

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Накануне суд избрал ей меру пресечения – 2 месяца ареста без права на залог. В зале суда подозреваемая была босая, без одежды, лишь закутанная в простыню, на коленях – царапины, потому что во время задержания она пыталась бежать.

На заседании женщина ругалась, перебивала судью, поэтому пришлось ее вывести.

Жуткая история всколыхнула Харьков накануне. Утром посреди улицы патрульные задержали обнаженную женщину. В руках она держала нож и пакет. Там обнаружили голову ее 13-летней дочери. Соседи потрясены, говорят: Татьяна бывала агрессивной, но дочку любила.