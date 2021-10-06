Инцидент, который произошел в финучреждении, может восприниматься только негативно, отметили в Офисе президента.

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского осудили поведение представителей "Укрэксимбанка" в связи с инцидентом с журналистами.

Инцидент с журналистами прокомментировал советник руководителя Офиса главы государства Михаил Подоляк, сообщила пресс-служба ОП.

По его словам, позиция Офиса президента относительно ситуации в "Укрэксимбанке" четкая, конкретная и полностью соотносится с общественным осуждением действий руководства государственного банка.

В ОП сообщили, что инициируют отстранение председателя правления банка от занимаемой должности.

"Ситуация вокруг "Укрэксимбанка" может восприниматься лишь негативно. Безусловно, модель поведения, которую общество увидело от представителей банка, недопустима. Свобода слова относится к фундаментальным ценностям в Украине. Поэтому обязанность должностных лиц любого уровня – корректно общаться с журналистами и уважать их право задавать любые вопросы, имеющие общественную важность. Не имеет значения, о каком уровне идет речь и работает ли эта структура в государственном или в частном секторе. Правила уважения к журналистской работы и форматы предоставления доступа к общественно важной информации давно наработаны, и не может быть причины, чтобы их не соблюдать", – сказал он.

Читайте также"Выруби, его, пожалуйста": появилось видео нападения на журналистов в кабинете главы УкрэксимбанкаВ Офисе главы государства отмечают, что по состоянию на это время Национальная полиция и наблюдательный совет "Укрэксимбанка" сделали соответствующие заявления. Нацполиция в рамках начатого уголовного производства анализирует все обстоятельства случившегося. Наблюдательный совет заявил о проведении проверки в пределах правил, утвержденных для государственного банка.

Также на уровне наблюдательного совета и в соответствии с процедурами в банке может происходить и модерация дальнейшего развития этой ситуации для финучреждения.

"о меньшей мере представляется логичным решение об отстранении от занимаемой должности председателя правления банка, чтобы не было ни одного, даже гипотетического препятствия для расследования и проверки. Как максимум для нивелирования ущерба банку и государству нужны, возможно, и более жесткие кадровые решения в финансовом учреждении. Институциональные механизмы для выхода из такой ситуации предусмотрены, и они должны сработать", – говорится в сообщении.

Напомним, 4 октября во время интервью председателя правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера журналистам "Радио Свобода" произошел инцидент: банкиру не понравился вопрос журналистов и он приказал своим подчиненным забрать у них аппаратуру и стереть часть интервью, которая уже была записана. В результате журналисты остались без видеозаписи, кроме того, их силой час удерживали в кабинете председателя правления банка.

5 октября "Укрэксимбанк" заявил, что насилия в отношении съемочной группы никто не совершал, а общение без записи они назвали "офрекордс-встречей" и пригрозили обратиться в правоохранительные органы за якобы нарушение журналистами банковской тайны и журналистской этики.

Позже пресс-служба Офиса генерального прокурора сообщила, что под процессуальным руководством Голосеевской окружной прокуратуры города Киева начато расследование в уголовном производстве по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов программы "Схемы" издания "Радио Свобода" (ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса).

Автор: Инна Андалицкая