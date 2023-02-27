Он умер от огнестрельного ранения.

На границе с Беларусью на наблюдательном посту вблизи села Тур на Ратнивщине во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий тероборони Волыни Сергей Панасюк.

Об этом сообщил Общественном подтвердил представитель бригады Сергей Хоминский. По его словам, мужчина погиб на рассвете. Сейчас устанавливаются обстоятельства его смерти.

"Следствие ведут правоохранительные органы, также проводится служебное расследование соответствующими подразделениями бригады" – - сказал Хоминский

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В то же время инспектор сектора коммуникации Нацполиции области Марина Балдыч уточнила, что выстрелы точно осуществлялись не со стороны Беларуси. По факту гибели военного сведения внесены в ЕРДР по статье об умышленном убийстве.

Как известно, об инциденте Telegram-каналы сообщали еще в ночь на 26 февраля. Тогда писали, что он погиб от огнестрельного ранения в результате перестрелки, которая произошла около 5 утра 25 февраля.

Сергей Панасюк - что известно

Панасюку было 33 года, у него остались дочь и сын. Погибший военнослужащий ранее был участником АТО. Он отправился в тероборону еще в первые дни полномасштабной войны. Панасюк был командиром стрелкового отряда.

Прощание с младшим сержантом состоялось 26 февраля в селе Сельцо Ратновской общины.

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