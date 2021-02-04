В польском городе Катовице на стройке офисного здания погиб 55-летний гражданин Украины.
Об этом сообщает Dziennik Zachodni.
Украинец сорвался со строительных лесов и упал с 12-го этажа на этаж ниже. Он ударился головой и потерял сознание.
Спасатели не смогли подъехать близко к строящемуся небоскребу. Пока ждали прибытия из соседнего города специальной высотно-спасательной группы, украинцу оказывали доврачебную помощь на месте происшествия.
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Пострадавшего с помощью строительного крана удалось эвакуировать через два часа. В тяжелом состоянии мужчина был доставлен в лечебное учреждение.
В больнице в тот же день он скончался. Правоохранители выясняют обстоятельства трагедии.
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