По словам следователей, котел уронил 51-летний рабочий, который ремонтировал здание.

В Варшаве погиб 18-летний украинец, на которого упал газовый котел. Отмечается, что его сбросил работник, который проводил ремонт. Об этом сообщил Сайт города Шепетовка.

Происшествие произошло 30 июля 2024 года. Пострадавшего парня, который родом из Шепетовки, что в Хмельницкой области, госпитализировали в больницу.

"30 июля в варшавском жилом массиве на улице Конты Гродзиске произошел шокирующий несчастный случай. Дмитрий, 18-летний гражданин Украины, проживающий в Польше, проходил мимо дома, где проводился ремонт, когда на него упал газовый котел", - рассказали в польском издании Fakt.

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По словам журналистов, тяжелый компонент котла, весом 30 килограммов, был сброшен с крыши с высоты более 10 метров. Юноша сразу потерял сознание, после чего его доставили в больницу.

За расследование дела взялась Варшавско-Пражская окружная прокуратура. Следователи установили, что котел уронил 51-летний рабочий, который ремонтировал здание и не убедился, что пешеходов нет под крышей.

"Работник подвергал гражданина Украины опасности для жизни и здоровья. Он нанес ему тяжкие телесные повреждения. Он нанес ему массивную травму лица, лобных костей и головного мозга. Пострадавший имеет опасные для жизни медицинские состояния", - сообщал тогда Gazeta Wyborcza прокурор Норберт Волынский, пресс-секретарь Пражской окружной прокуратуры Варшавы.

В издании отметили, что работнику предъявили обвинения. Суд запретил ему работать на высоте, выезжать из страны и обязал еженедельно появляться в отделение полиции. Свою вину мужчина признал.

В свою очередь на сайте города Шепетовка сообщили, что газовый котел упал на Дмитрия Ситарука. Парень получил массивную травму лицевого черепа, лобной кости и мозга.

"Поздно вечером в среду, 7 августа, 18-летний Дмитрий умер в больнице в Варшаве. Подросток все время находился в медикаментозной коме. Медики провели многочасовую операцию, пытаясь спасти парня. По прогнозам врачей, даже если бы парень выжил, он имел бы серьезные проблемы со здоровьем из-за характера полученных травм. В марте ему исполнилось 18 лет. Он уже два года жил в Польше и мечтал стать программистом. Этим летом он подрабатывал в продуктовом магазине на Бялоленке в Варшаве. Однако все планы перечеркнула трагедия", - отметили в сообщении.

Трагические инциденты - последние новости

Как писал УНИАН, в Одесской области в реке Дунай нашли тело 13-летней девочки из Измаила. По предварительной информации, смерть ребенка наступила в результате утопления.

В полиции сообщили, что семья, в которой воспитывалась погибшая девочка, находится на учете в службе по делам детей как оказавшаяся в сложных жизненных обстоятельствах.

Также сообщалось, что в парке Киева на людей упало дерево. В результате инцидента погибла женщина, еще три человека получили ранения. По данному факту следственный отдел Шевченковского управления полиции начал уголовное производство по статье 367 Уголовного кодекса Украины (Служебная халатность).

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