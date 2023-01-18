Начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области сообщил, что уже выехал встречать тех, кто был на борту вертолета.

Трагическое падение вертолета в Броварах обросло новыми подробностями. Как оказалось, борт с руководством Министерства внутренних дел направлялся в Харьковскую область.

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Владимир Тимошко и отметил, что вчера, 17 января, и сегодня утром говорил со всеми, кто был на борту, и уехал их встречать.

"Сегодня я должен был встретить, должен был пожать руки, должен был... увидеть не только руководителей, нет, - друзей, которых уважал, которых ждал", - отметил он.

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Авиакатастрофа в Броварах - сегодня это надо знать

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 января, вблизи детсада в Броварах Киевской области упал вертолет ГСЧС. На его борту находилось девять человек: шесть представителей оперативной группы МВД, в частности, руководство министерства - министр Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович, а также трое членов экипажа ГСЧС. Все, кто был на борту вертолета, погибли.

Сейчас известно, что в результате трагедии погибли 16 человек, из них - трое детей. Госпитализированы 30 человек, среди них - 12 детей.

В Офисе генпрокурора заявили, что правоохранители рассматривают все возможные версии аварии.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Службе безопасности во взаимодействии с Национальной полицией и другими уполномоченными органами выяснить все обстоятельства падения вертолета в Броварах.

Следователи Службы безопасности Украины начали досудебное расследование по факту падения вертолета. Правоохранители рассматривают несколько версий трагедии: нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета и умышленные действия по уничтожению транспортного средства.

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