Он распространял среди населения и политического руководства стран Европейского Союза антиукраинскую пропагандистскую информацию.

Государственное бюро расследований завершило расследование и передало в суд производство о государственной измене в отношении бывшего народного депутата от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Вадима Рабиновича. Об этом говорится в сообщении ГБР в Telegram.

"Работники ГБР завершили расследование в уголовном производстве относительно государственной измены бывшего народного депутата Украины от запрещенной политической партии "ОПЗЖ" Вадима Рабиновича. Обвинительный акт направлен в суд", - говорится в сообщении.

В частности, депутат распространял среди населения и политического руководства стран Европейского Союза антиукраинскую пропагандистскую информацию.

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"Вадим Рабинович в своих многочисленных выступлениях и интервью обнародовал манипулятивные высказывания, несшие вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины. Его пропагандистская деятельность помогала руководству Российской Федерации достигать своих военно - политических целей и обеспечивала РФ идеологическую помощь в проведении подрывной деятельности против Украины", - сказано в сообщении.

Дело Рабиновича

Как сообщал УНИАН, Рабинович объявлен в розыск. Он считается лицом, скрывающимся от органов досудебного расследования. Датой исчезновения Рабиновича считается 26 июля 2023 года.

По мнению правоохранителей, Рабинович скрывается в Израиле. Ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

2 августа Печерский районный суд Киева избрал экс-нардепу меру пресечения в виде содержания под стражей. Его должны отправить под арест сразу после задержания.

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