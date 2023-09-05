Бывший народный избранник скрывается, в частности, от Государственного бюро расследований.

Бывший народный депутат от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Вадим Рабинович объявлен в розыск.

Карточка подозреваемого опубликована в базе Министерства внутренних дел Украины. Отмечается, что он скрывается от органов досудебного расследования, в частности, от Государственного бюро расследований.

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Как сообщал УНИАН, 26 июля Вадим Рабинович получил подозрение в госизмене. Правоохранители отметили, что с 2019 по 2021 год в своих многочисленных выступлениях и интервью тогда еще нардеп распространял пропаганду, которая несла вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины.

По мнению правоохранителей, сейчас Рабинович скрывается в Израиле. Ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

2 августа Печерский районный суд Киева избрал экс-нардепу меру пресечения в виде содержания под стражей. Его должны отправить под арест сразу после задержания.

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