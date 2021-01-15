Сегодня около 6:00 на Южном мосту в Киеве занесло грузовик. Он едва не слетел в Днепр.
Видео инцидента опубликовано в Telegram-канале патрульной полиции Киева.
По словам водителя, он не справился с управлением при ухудшенных дорожных условиях.
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Во время заноса грузовик MAN "сложился", в результате чего у водителя заблокировался руль, а топливный бак пробился.
«А еще - неудобства для других участников движения в виде двух заблокированных полос для движения. Преодолеть последствия и освободить мост помогли патрульные отдела безопасности дорожного движения и коммунальщики. Убрать грузовик удалось через 40 минут», - говорится в сообщении полиции.
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