Во время заноса грузовик MAN "сложился", в результате чего у водителя заблокировался руль, а топливный бак пробился.

Сегодня около 6:00 на Южном мосту в Киеве занесло грузовик. Он едва не слетел в Днепр.

Видео инцидента опубликовано в Telegram-канале патрульной полиции Киева.

По словам водителя, он не справился с управлением при ухудшенных дорожных условиях.

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Во время заноса грузовик MAN "сложился", в результате чего у водителя заблокировался руль, а топливный бак пробился.

«А еще - неудобства для других участников движения в виде двух заблокированных полос для движения. Преодолеть последствия и освободить мост помогли патрульные отдела безопасности дорожного движения и коммунальщики. Убрать грузовик удалось через 40 минут», - говорится в сообщении полиции.

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Автор: Денис Прядко