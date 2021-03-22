Сумма нанесенного гражданам ущерба составляет более 150 млн грн. Организаторам пирамиды может грозить до восьми лет тюрьмы.

Полицейские пресекли деятельность мошеннической финансовой пирамиды, организаторы которой обманули более 55 тыс. вкладчиков.

Как сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции, схему организовали четверо мужчин в возрасте от 26-ти до 43-х лет. Они создали сайт, где предлагали вкладчикам получать пассивный доход от инвестирования в бизнес, связанный с продажей электротехники и работой такси.

"Для инвестирования граждане покупали сертификаты стоимостью от трех сотен до 300 тыс. грн. Организаторы обещали ежедневную прибыль (более 350% годовых) от стоимости сертификатов в виде внутренней валюты. Внутреннюю валюту фигуранты предлагали конвертировать в криптовалюту, однако из-за технических свойств сайта вывести прибыль было невозможно. Кроме того, цена на криптовалюту была ниже в более чем 100 раз от той, которую называли организаторы", - рассказали правоохранители.

В мошенническую финансовую пирамиду вложили деньги более 55 тыс. граждан. По предварительным данным, сумма ущерба составляет более 150 млн грн.

Читайте такжеВторая авария за месяц: в Польше автобус с украинцами попал в ДТП, есть жертвыНа Киевщине, в Черкасской области и в столице сотрудники полиции одновременно провели 11 обысков по местам проживания и в авто фигурантов. Правоохранители изъяли серверное оборудование, компьютерную технику, деньги, банковские карты, чеки о покупке иностранной валюты, подарочные сертификаты финансовой пирамиды, черновые записи и мобильные телефоны.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины - мошенничество. Фигурантам может грозить до восьми лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.

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Автор: Виктория Токарева