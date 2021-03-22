Полицейские пресекли деятельность мошеннической финансовой пирамиды, организаторы которой обманули более 55 тыс. вкладчиков.
Как сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции, схему организовали четверо мужчин в возрасте от 26-ти до 43-х лет. Они создали сайт, где предлагали вкладчикам получать пассивный доход от инвестирования в бизнес, связанный с продажей электротехники и работой такси.
"Для инвестирования граждане покупали сертификаты стоимостью от трех сотен до 300 тыс. грн. Организаторы обещали ежедневную прибыль (более 350% годовых) от стоимости сертификатов в виде внутренней валюты. Внутреннюю валюту фигуранты предлагали конвертировать в криптовалюту, однако из-за технических свойств сайта вывести прибыль было невозможно. Кроме того, цена на криптовалюту была ниже в более чем 100 раз от той, которую называли организаторы", - рассказали правоохранители.
В мошенническую финансовую пирамиду вложили деньги более 55 тыс. граждан. По предварительным данным, сумма ущерба составляет более 150 млн грн.
Читайте такжеВторая авария за месяц: в Польше автобус с украинцами попал в ДТП, есть жертвыНа Киевщине, в Черкасской области и в столице сотрудники полиции одновременно провели 11 обысков по местам проживания и в авто фигурантов. Правоохранители изъяли серверное оборудование, компьютерную технику, деньги, банковские карты, чеки о покупке иностранной валюты, подарочные сертификаты финансовой пирамиды, черновые записи и мобильные телефоны.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины - мошенничество. Фигурантам может грозить до восьми лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.
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