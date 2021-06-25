Ребенка спасли и передали наряду полиции.

В Киеве спасатели случайно вытащили из воды ребенка, который мог стать очередной жертвой летнего сезона утоплений.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Киеве.

Инцидент произошел 24 июня.

Отмечается, что спасатели получили сообщение об утопленнике в реке Днепр под Пешеходным мостом в Днепровском районе столицы.

Читайте такжеВо Львове спасли младенца с серьезными ожогами рта, которые произошли из-за совета педиатраБойцы Главного управления ГСЧС отправились на поиски и не ожидали, что вместо утопленника им придется вытаскивать из воды случайную жертву родительского недосмотра.

Девочку уносило течением возле того же Пешеходного моста.

С помощью спасательного круга ребенка спасли, на катере UMS-600 доставили к берегу и передали наряду полиции.

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Автор: Катерина Шварц