В Киеве спасатели случайно вытащили из воды ребенка, который мог стать очередной жертвой летнего сезона утоплений.
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Киеве.
Инцидент произошел 24 июня.
Отмечается, что спасатели получили сообщение об утопленнике в реке Днепр под Пешеходным мостом в Днепровском районе столицы.
Читайте такжеВо Львове спасли младенца с серьезными ожогами рта, которые произошли из-за совета педиатраБойцы Главного управления ГСЧС отправились на поиски и не ожидали, что вместо утопленника им придется вытаскивать из воды случайную жертву родительского недосмотра.
Девочку уносило течением возле того же Пешеходного моста.
С помощью спасательного круга ребенка спасли, на катере UMS-600 доставили к берегу и передали наряду полиции.
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