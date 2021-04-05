Правоохранители сообщили о подозрении двум гражданам России, которые 3 апреля избили прохожего в центре Киева.
Читайте такжеИзбивали всех подряд: возле ТРЦ в центре Киева произошла массовая драка (видео)Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
По данным досудебного расследования, 3 апреля возле Почтовой площади на Подоле группа молодых людей подошла к парню и девушке, которые употребляли слабоалкогольные напитки, и сделали им замечание, сопровождая это нецензурной бранью.
При этом молодые люди представлялись гражданами Украины и «активистами, выступающими против нарушений общественного порядка».
Отмечается, что на замечание парень сразу завернул металлические жестянки в бумажный пакет. Однако молодые продолжили нецензурно ругаться и, повалив на землю, начали бить ногами и руками по голове, туловищу.
Правоохранители установили двоих человек, которые совершали хулиганские действия, ими оказались 32-летний и 28-летний россияне: «Им объявлено подозрение в хулиганстве, совершенном группой лиц. Решается вопрос об избрании мер пресечения».
В отношении лиц, употреблявших спиртные напитки в общественном месте, были составлены административные протоколы.
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