Группа молодых людей представилась "активистами, выступающими против нарушений общественного порядка".

Правоохранители сообщили о подозрении двум гражданам России, которые 3 апреля избили прохожего в центре Киева.

Читайте такжеИзбивали всех подряд: возле ТРЦ в центре Киева произошла массовая драка (видео)Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

По данным досудебного расследования, 3 апреля возле Почтовой площади на Подоле группа молодых людей подошла к парню и девушке, которые употребляли слабоалкогольные напитки, и сделали им замечание, сопровождая это нецензурной бранью.

При этом молодые люди представлялись гражданами Украины и «активистами, выступающими против нарушений общественного порядка».

Отмечается, что на замечание парень сразу завернул металлические жестянки в бумажный пакет. Однако молодые продолжили нецензурно ругаться и, повалив на землю, начали бить ногами и руками по голове, туловищу.

Правоохранители установили двоих человек, которые совершали хулиганские действия, ими оказались 32-летний и 28-летний россияне: «Им объявлено подозрение в хулиганстве, совершенном группой лиц. Решается вопрос об избрании мер пресечения».

В отношении лиц, употреблявших спиртные напитки в общественном месте, были составлены административные протоколы.

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Автор: Катерина Шварц