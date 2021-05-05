Данные они получали от работников банковских учреждений и государственных органов.

В Киеве двум братьям объявлено о подозрении в сбыте конфиденциальной информации 32 млн украинцев.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Мужчинам инкриминируют сбыт конфиденциальной информации из баз данных (ч. 2 ст. 361-2, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 362 УК Украины).

Читайте такжеПолицейские Черкасской области на заказ прослушивали чужие телефоныСогласно материалам уголовного производства, в начале 2021 года двое мужчин - родных братьев - вступили в сговор с работниками банковских учреждений и государственных органов. От них подозреваемые получали информацию о более чем 32 млн граждан Украины из разных баз данных, чтобы в дальнейшем сбывать ее заинтересованным лицам.

Полученную информацию братья реализовывали на одном из столичных рынков, прикрываясь продажей компьютерных игр.

Во время обысков на работе и дома у мужчин правоохранители изъяли ноутбуки, 5 жестких дисков, 10 флеш-накопителей, 8 карт памяти, телефоны и более 50 оптических дисков.

Одному из подозреваемых суд уже назначил домашний арест. Решается вопрос об избрании меры пресечения его брату. Правоохранители также устанавливают других причастных к преступлению.

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Автор: Светлана Закелова