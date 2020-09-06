Водитель микроавтобуса Toyota Hiace выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Renault.

В городе Овидиополь Одесской области в ДТП пострадали шесть человек, среди которых двое малолетних детей. Два человека погибли.

Как сообщили в Овидиопольском отделе полиции, авария произошла сегодня около 14.00.

По предварительной информации, 50-летний водитель микроавтобуса Toyota Hiace выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Renault.

В легковушке находилась семейная пара с двумя детьми - мальчиком 2012 рождения и девочкой 2019 г.р .., а также пожилая женщина.

От полученных травм скончались 44-летний киевлянин - водитель Renault и его 66-летняя пассажирка. Трое других пассажиров этого автомобиля в настоящее время находятся в больнице. Водитель автомобиля Toyota Hiace с различными травмами тоже находится в медицинском учреждении.

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Автор: Лариса Козовая