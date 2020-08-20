В Одессе мотоциклист сбил на переходе женщину с детьми

На пешеходном переходе 28-летний мотоциклист сбил одесситку с двумя детьми - семи и одного года.

В Одессе мотоциклист сбил на пешеходном переходе женщину с двумя малолетними детьми.

Как сообщили в Суворовском отделе полиции города, авария произошла вечером 19 августа на улице Семена Палия.

На пешеходном переходе 28-летний мотоциклист сбил одесситку с двумя детьми - семи и одного года. Пострадавших доставили в больницу, угрозы жизни детей нет.

Как утверждают очевидцы ДТП, в основном пострадала старшая девочка, ее младшую сестренку спасло то, что она была пристегнута к коляске, в которой ее везла мать.

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Также в ДТП, по данным полиции, получила травмы 22-летняя пассажир мотоцикла. У нее переломы руки и ноги.

По факту ДТП начато производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

В полиции отметили, что сегодня пассажир мотоцикла написала заявление, в котором утверждает, что травмы она якобы получила не в результате аварии. По ее словам, неизвестный мужчина, который стал очевидцем ДТП, совершил самосуд над ней и водителем.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по факту этого заявления.

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Автор: Лариса Козовая