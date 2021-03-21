Жуткое ДТП возле зоопарка в Киеве: BMW протаранил машину аварийной службы (видео)

По предварительной информации, девушка, которая была за рулем BMW, в критическом состоянии.

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