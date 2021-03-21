В ДТП возле Киевского зоопарка пострадали, по предварительной информации, четыре человека / фото dtp.kiev.ua

Читайте такжеВ Харькове мужчина забил до смерти собственную мамуТяжелая авария с пострадавшими произошла на проспекте Победы, 34, возле Киевского зоопарка.

По информации dtp.kiev.ua, BMW на высокой скорости врезался в автомобиль аварийной службы.

"Девушка-водитель автомобиля BMW в критическом состоянии, передний пассажир в тяжелом, двое пассажиров сзади средней тяжести", - говорится в сообщении.

Проспект на участке аварии перекрыли.

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Автор: Катерина Комолова