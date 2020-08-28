Проходить тест на алкоголь водитель отказался.

В Киеве водитель с признаками алкогольного опьянения устроил ДТП и разбил пять автомобилей, пытаясь убежать от патрульных.

Об этом сообщает пресс-служба столичной патрульной полиции.

Инцидент произошел накануне вечером в Голосеевском районе на улице Антоновича. Копы заметили автомобиль Mercedes, который остановился на полосе для движения общественного транспорта. После его остановки патрульными, мужчина начал выполнять странные маневры: ездил взад-вперед.

"При проверке документов патрульные заметили у водителя признаки наркотического опьянения. Руководителю предложили пройти осмотр в медицинском учреждении в установленном законом порядке. Дальше события развивались стремительно: водитель тронулся с места на большой скорости, оставив документы инспекторам, и сразу совершил ДТП с двумя автомобилями, которые проезжали мимо. Проехав до перекрестка, въехал еще в два припаркованных авто и остановился", - говорится в сообщении.

В полиции добавляют, что обошлось без пострадавших, а проходить освидетельствование на состояние опьянения 46-летний нарушитель не захотел. В итоге на него составили административные протоколы за управление авто в состоянии опьянения, нарушение ПДД, что привело к аварии, невыполнение требований об остановке и остановке в полосе общественного транспорта.

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Автор: Юрий Годован