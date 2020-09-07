Движение на некоторое время было заблокировано / скриншот видео
В Киеве на улице Ларисы Руденко на Позняках произошло ДТП, в результате которого было перекрыло движение по дороге.
Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook .
По данным очевидцев, аварию устроил нетрезвый водитель KIA, в крови которого обнаружили 3,53 промилле алкоголя.
"Б*харь разбил 4 машины, люди чудом не пострадали", - говорится в сообщении.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.
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