Обошлось без пострадавших.

В Киеве на улице Ларисы Руденко на Позняках произошло ДТП, в результате которого было перекрыло движение по дороге.

Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook .

По данным очевидцев, аварию устроил нетрезвый водитель KIA, в крови которого обнаружили 3,53 промилле алкоголя.

"Б*харь разбил 4 машины, люди чудом не пострадали", - говорится в сообщении.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

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Автор: Юрий Годован