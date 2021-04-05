Аналогичные суммы выплат, по данным издания, и у других пострадавших, с которыми связались журналисты.

Елена Зайцева, которая отбывает 10-летний срок лишения свободы за совершение смертельного ДТП в Харькове в октябре 2017 года, выплачивает одной из родственниц погибшей 24 гривны компенсации. От другого виновника аварии, Геннадия Дронова, не поступает вообще никаких выплат.

Об этом "Сегодня" рассказала Тина Шевцова, сестра погибшей Нины Кобесовой.

По ее словам, деньги приходили дважды.

"Со стороны Дронова совсем никаких выплат. Ну, от Зайцевой из Покровского приходит... Однажды, пожалуй, 24 гривны пришло. Второй раз - примерно так же", – отметила Шевцова.

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Аналогичные суммы выплат, по данным издания, и у других пострадавших, с которыми связались журналисты.

В Министерстве юстиции журналистам отказались объяснить причину такой низкой компенсации, сославшись на запрет со стороны осужденных.

Также там отметили, что Зайцева отбывает наказание в Покровском исправительном центре в Днепропетровской области, а Дронов – в колонии на Полтавщине.

Смертельное ДТП в Харькове: что известно

18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Зайцевой, который двигался на красный свет светофора с превышением разрешенной скорости, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Дронов.

После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. В результате ДТП на месте погибли пять человек, еще один человек умер от травм в больнице.

26 февраля 2019 года Киевский районный суд Харькова признал Дронова и Зайцеву виновными в совершении ДТП и назначил им наказание в виде лишения свободы сроками по 10 лет каждому с лишением права управлять автомобильными средствами на три года.

В апреле 2020 года Верховный суд Украины оставил без изменений приговор суда первой инстанции без изменений.

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Автор: Денис Прядко