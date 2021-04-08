В результате ДТП погибли спасатель ГСЧС и его 15-летняя дочь.

Киевский районный суд Харькова назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы 19-летнему водителю за совершение ДТП с двумя погибшими в октябре 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Досудебным расследованием установлено, что 19-летний парень управлял автомобилем "Тойота Лэнд Крузер", находясь в состоянии алкогольного опьянения. На автодороге, по которой он двигался, проводились дорожные работы, а на дороге были расположены ограждения для организации двустороннего движения транспорта по одной половине автодороги. Также на месте были установлены дорожные знаки, которые заблаговременно информировали о проведении дорожных работ и указывали направление для объезда закрытого участка проезжей части.

"В свою очередь водитель внедорожника проявил преступную самонадеянность и, допустив крайнее невнимание к дорожной обстановке, игнорируя дорожные знаки, ускорился и выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем "ЗАЗ Ланос", - говорится в сообщении.

В результате столкновения 41-летний водитель "ЗАЗ Ланос", который работал спасателем, и его 15-летняя дочь погибли на месте.

В прокуратуре добавили, что водитель внедорожника вину в совершенном уголовном правонарушении признал полностью. Родственники погибших заявили компенсацию в размере 2 млн грн, но на сегодняшний день обвиняемый компенсировал 100 тысяч грн.

Читайте такжеДТП в Харькове: Зайцева выплачивает родственнице погибшей 24 гривни компенсации

Отмечается, что в связи со степенью тяжести преступления и тем, что обвиняемый был в состоянии алкогольного опьянения на момент ДТП и до этого его лишали права на управление из-за вождения в нетрезвом виде, прокурор ходатайствовал о назначении максимальной санкции ч.3 ст.286 УК Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Суд признал виновным мужчину в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц (ч. 3 ст. 286 УК Украины), и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет.

ДТП под Харьковом: что известно

21 октября 2020 года в Харьковской области произошло лобовое столкновение автомобилей "ЗАЗ" и Toyota, которым управлял 19-летний Дмитрий Габышев. В результате аварии погибли 41-летний офицер ГСЧС Дмитрий Азаренков и его 15-летняя дочь Анастасия.

По предварительным данным, водитель Toyota находился в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщали СМИ, ранее Габышев уже был лишен водительских прав за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии.

Как свидетельствуют видео с места аварии, Габышев-младший после ДТП кричал, что уже год не садится за руль, поскольку у него нет прав. По его словам, внедорожник вел другой водитель, который сбежал. Тут же на месте оказался и отец юноши, который посоветовал ему ничего не говорить. Отец осужденного - экс-начальник отдела полиции метрополитена Харькова Александр Габышев.

По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

19-летний водитель автомобиля Toyota был задержан и уведомлен о подозрении в совершении уголовного преступления.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Светлана Макринская