Киевский районный суд Харькова назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы 19-летнему водителю за совершение ДТП с двумя погибшими в октябре 2020 года.
Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Досудебным расследованием установлено, что 19-летний парень управлял автомобилем "Тойота Лэнд Крузер", находясь в состоянии алкогольного опьянения. На автодороге, по которой он двигался, проводились дорожные работы, а на дороге были расположены ограждения для организации двустороннего движения транспорта по одной половине автодороги. Также на месте были установлены дорожные знаки, которые заблаговременно информировали о проведении дорожных работ и указывали направление для объезда закрытого участка проезжей части.
"В свою очередь водитель внедорожника проявил преступную самонадеянность и, допустив крайнее невнимание к дорожной обстановке, игнорируя дорожные знаки, ускорился и выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем "ЗАЗ Ланос", - говорится в сообщении.
В результате столкновения 41-летний водитель "ЗАЗ Ланос", который работал спасателем, и его 15-летняя дочь погибли на месте.
В прокуратуре добавили, что водитель внедорожника вину в совершенном уголовном правонарушении признал полностью. Родственники погибших заявили компенсацию в размере 2 млн грн, но на сегодняшний день обвиняемый компенсировал 100 тысяч грн.
Читайте такжеДТП в Харькове: Зайцева выплачивает родственнице погибшей 24 гривни компенсации
Отмечается, что в связи со степенью тяжести преступления и тем, что обвиняемый был в состоянии алкогольного опьянения на момент ДТП и до этого его лишали права на управление из-за вождения в нетрезвом виде, прокурор ходатайствовал о назначении максимальной санкции ч.3 ст.286 УК Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
Суд признал виновным мужчину в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц (ч. 3 ст. 286 УК Украины), и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет.
ДТП под Харьковом: что известно
- 21 октября 2020 года в Харьковской области произошло лобовое столкновение автомобилей "ЗАЗ" и Toyota, которым управлял 19-летний Дмитрий Габышев. В результате аварии погибли 41-летний офицер ГСЧС Дмитрий Азаренков и его 15-летняя дочь Анастасия.
- По предварительным данным, водитель Toyota находился в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщали СМИ, ранее Габышев уже был лишен водительских прав за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии.
- Как свидетельствуют видео с места аварии, Габышев-младший после ДТП кричал, что уже год не садится за руль, поскольку у него нет прав. По его словам, внедорожник вел другой водитель, который сбежал. Тут же на месте оказался и отец юноши, который посоветовал ему ничего не говорить. Отец осужденного - экс-начальник отдела полиции метрополитена Харькова Александр Габышев.
- По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
- 19-летний водитель автомобиля Toyota был задержан и уведомлен о подозрении в совершении уголовного преступления.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram