Авария произошла поздно вечером в субботу.

В Днепре в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пять человек, трое из которых - дети.

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Как сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ДТП произошло поздно вечером в субботу на перекрестке улиц Яснополянская и Аэропортовская.

В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей Hyundai Getz и Daewoo Lanos пострадали пять человек, трое из которых - дети. Они госпитализированы.

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.

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Автор: Светлана Закелова