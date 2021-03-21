В Днепре в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пять человек, трое из которых - дети.
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Как сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ДТП произошло поздно вечером в субботу на перекрестке улиц Яснополянская и Аэропортовская.
В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей Hyundai Getz и Daewoo Lanos пострадали пять человек, трое из которых - дети. Они госпитализированы.
Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.
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