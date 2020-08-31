В Одессе это Олег Филимонов, в Киеве - Ирина Верещук.

Партия "Слуга народа" представила своих кандидатов на должности мэров городов областного значения.

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Как передает корреспондент УНИАН, кандидаты были представлены на VII внеочередном съезде "Слуга народа".

Кандидатом в мэры Винницы является председатель Винницкой облгосадминистрации Сергей Борзов.

Днепр - главный врач Днепропетровской областной клинической больницы им. И. И. Мечникова Сергей Рыженко.

Житомир - ректор Государственного университета "Житомирская политехника" Виктор Евдокимов.

Запорожье - первый заместитель председателя Запорожской облгосадминистрации Виталий Тишечко.

Ивано-Франковск - юрист-консультант, директор частных компаний Александр Богачев.

Киев - народный депутат от "Слуги народа", председатель подкомитета по государственной безопасности и обороне Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Ирина Верещук.

Кривой Рог - генеральный директор ЧАО "Центральный горно-обогатительный комбинат" Дмитрий Шевчик.

Кропивницкий - финансист, банкир Ольга Ковалева-Алокили.

Львов - врач, депутат Львовского городского совета Тарас Клефа.

Николаев - предприниматель, общественный деятель Татьяна Домбровская.

Одесса - доктор филологических наук, предприниматель, педагог Олег Филимонов.

Полтава - предприниматель Сергей Иващенко.

Ривне - председатель Ровенской облгосадминистрации Виталий Коваль.

Сумы - народный депутат от "Слуги народа" Татьяна Рябуха.

Славянск - депутат Славянского горсовета Ольга Алтунина.

Тернополь - актер, сценарист Виктор Гевко.

Ужгород - общественный деятель, советник председателя Закарпатской облгосадминистрации, депутат Ужгородского городского совета Виктор Щадей.

Харьков - председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.

Херсон - ректор Херсонского государственного аграрно-экономического университета Юрий Кириллов.

Хмельницкий - профессор, декан Хмельницкой гуманитарно-педагогической академии Инна Ящук.

Черкассы - предприниматель Виталий Ильченко.

Черновцы - председатель Черновицкого областного отделения партии "Слуга народа" Виталий Другановский.

Чернигов - депутат Черниговского городского совета, председатель постоянной комиссии по вопросам архитектуры, строительства и регулирования земельных отношений Юрий Тарасовец.

Местные выборы в Украине-2020:

15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года.

Центральная избирательная комиссия объявила с 5 сентября начало избирательного процесса.

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Автор: Таня Поляковская