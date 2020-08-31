Партия "Слуга народа" представила своих кандидатов на должности мэров городов областного значения.
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Как передает корреспондент УНИАН, кандидаты были представлены на VII внеочередном съезде "Слуга народа".
Кандидатом в мэры Винницы является председатель Винницкой облгосадминистрации Сергей Борзов.
Днепр - главный врач Днепропетровской областной клинической больницы им. И. И. Мечникова Сергей Рыженко.
Житомир - ректор Государственного университета "Житомирская политехника" Виктор Евдокимов.
Запорожье - первый заместитель председателя Запорожской облгосадминистрации Виталий Тишечко.
Ивано-Франковск - юрист-консультант, директор частных компаний Александр Богачев.
Киев - народный депутат от "Слуги народа", председатель подкомитета по государственной безопасности и обороне Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Ирина Верещук.
Кривой Рог - генеральный директор ЧАО "Центральный горно-обогатительный комбинат" Дмитрий Шевчик.
Кропивницкий - финансист, банкир Ольга Ковалева-Алокили.
Львов - врач, депутат Львовского городского совета Тарас Клефа.
Николаев - предприниматель, общественный деятель Татьяна Домбровская.
Одесса - доктор филологических наук, предприниматель, педагог Олег Филимонов.
Полтава - предприниматель Сергей Иващенко.
Ривне - председатель Ровенской облгосадминистрации Виталий Коваль.
Сумы - народный депутат от "Слуги народа" Татьяна Рябуха.
Славянск - депутат Славянского горсовета Ольга Алтунина.
Тернополь - актер, сценарист Виктор Гевко.
Ужгород - общественный деятель, советник председателя Закарпатской облгосадминистрации, депутат Ужгородского городского совета Виктор Щадей.
Харьков - председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.
Херсон - ректор Херсонского государственного аграрно-экономического университета Юрий Кириллов.
Хмельницкий - профессор, декан Хмельницкой гуманитарно-педагогической академии Инна Ящук.
Черкассы - предприниматель Виталий Ильченко.
Черновцы - председатель Черновицкого областного отделения партии "Слуга народа" Виталий Другановский.
Чернигов - депутат Черниговского городского совета, председатель постоянной комиссии по вопросам архитектуры, строительства и регулирования земельных отношений Юрий Тарасовец.
Местные выборы в Украине-2020:
- 15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года.
- Центральная избирательная комиссия объявила с 5 сентября начало избирательного процесса.
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