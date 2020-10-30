Девушку госпитализировали / скриншот видео
В городе Буча Киевской области маршрутка сбила девушку-пешехода, которая переходила дорогу на мигающий зеленый свет.
Видео момента наезда опубликовано в Youtube.
Авария произошла накануне утром. 19-летнюю девушку госпитализировали. Примечательно, что после наезда на пешехода маршрутка столкнулась с другим авто, которое двигалось во встречном направлении.
Видео момента аварии:
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