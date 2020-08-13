Жуткое ДТП на Кировоградщине: в результате столкновения двух автобусов погибли два человека, травмированы десять (фото)

Одного из водителей задержали правоохранители.

На трассе Одесса-Киев, на территории Кировоградской области в результате столкновения двух автобусов погибли два и травмированы 10 человек.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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«13 августа в ГСЧС поступила информация, что на автодороге М-05 Киев-Одесса вблизи с. Большие Трояны Благовещенского района в результате столкновения двух автобусов Киев - Одесса и Кошице (Словацкая республика) - Одесса погибли два и пострадали 10 человек, которые с травмами разной степени тяжести госпитализированы», - говорится в сообщении.

Отмечается, что для деблокирования пострадавших от ГСЧС привлекалось трое сотрудников личного состава и одна единица техники.

По информации издания "Точка доступа", которую предоставили в Нацполиции, водитель одного из автобусов ни избрал безопасную скорость и допустил столкновение с другим, который ехал в том же направлении. Погибшие - мужчина из Прикарпатья и женщина, личность которой пока устанавливается.

Вероятного виновника аварии - водителя Mitsubishi - задержали.

Ранее в результате ДТП вблизи Львова пострадали 9 человек.

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