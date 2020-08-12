Из-за ДТП вблизи Львова пострадали 9 человек

Девять человек пострадали в жуткоv ДТП вблизи Львова, говорится в сюжете ТСН.

В селе Пасеки-Зубрицкие столкнулось сразу три авто. По предварительным данным полиции, 26-летний водитель BMW не выбрал безопасной скорости и не учел дорожной ситуации.

Он выехал на встречную полосу, где сначала столкнулся с Citroën, а затем ударил еще и Toyota. Водитель и трое пассажиров BMW получили травмы. Также пострадал водитель Toyota и четверо его пассажиров.

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