Водитель автомобиля "Тойота" задержан.

В пятницу, 1 декабря 2023 года, в Киеве на Печерске произошла смертельная авария. Нетрезвый водитель выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другим автомобилем.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции. В результате аварии на улице Старонаводницкой погибли два человека. На месте инцидента работают правоохранители.

"На месте происшествия правоохранители установили, что водитель автомобиля "Тойота", двигаясь по проезжей части на улице Старонаводницкой выехал на встречную полосу движения, в результате чего совершил столкновение с автомобилем "Рено". Водитель и пассажир автомобиля "Рено" от полученных травм погибли на месте происшествия", – говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что за рулем "Тойоты" находился гражданин другого государства, 1979 года рождения. По предварительной информации, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители задержали его в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

"Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины – Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения. Санкция статьи предусматривает наказание до десяти лет заключения", – добавили в полиции.

ДТП в Украине

21 ноября на Ривненщине автомобиль въехал в блокпост. В результате аварии пострадали четыре человека. Пассажиров в возрасте 13-ти, 14-ти, 20-ти и 23-х лет доставили в больницу с незначительными телесными повреждениями. Их отпустили домой после оказания первой медицинской помощи.

20 ноября сообщалось о гибели журналистки Елены Левицкой в ДТП с военным авто. Авария произошла на Николаевщине. Национальный союз журналистов Украины отмечает, что погибшая на протяжении последних пяти лет работала на портале "Новости-N".

Вас также могут заинтересовать новости: