Пострадавшие получили незначительные повреждения, после оказания медпомощи их отпустили.

В Ривненской области вследствие наезда автомобиля на бетонные блоки блокпоста травмировались четыре человека, двое из которых –несовершеннолетние.

Как информирует полиция Ривненской области, о ДТП в Сарненском районе на трассе "Киев-Ковель-Ягодин" в полицию вчера в 21:06 сообщили медики "скорой".

Правоохранители на месте происшествия выяснили, что 25-летний водитель автомобиля "Citroën Jumpy", не учел состояние дорожного покрытия, не выбрал безопасной скорости движения, проигнорировал установленные ограничительные знаки и допустил наезд на бетонные блоки блокпоста.

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Отмечается, что в салоне также находились четыре человека — все жители села Линчин. Пассажиров в возрасте 13-ти, 14-ти, 20-ти и 23-х лет доставили в больницу. Они получили незначительные телесные повреждения. После оказания медицинской помощи их отпустили.

Водитель по результатам осмотра на состояние опьянения был трезв. Решается вопрос о правовой квалификации события.

Гибель журналистки в ДТП в Николаевской области - что известно

В Николаевской области в ДТП погибла местная журналистка Елена Левицкая.

Трагедия произошла вечером 19 ноября. Военный автомобиль и легковушка, за рулем которой находилась журналистка, столкнулись на трассе вблизи села Ефремовка Новобугского района. Водитель и пассажир – ее муж – от полученных повреждений скончались в больнице. Открыто уголовное производство.

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