цей матеріал доступний українською

"Проезд практически перекрыт": в соцсетях сообщили о масштабном ДТП на столичном Крещатике (фото)

10:21, 22 июня 2020
Происшествия
844 0
Движение по улице заблокировано / dtp.kiev.ua

Как сообщает dtp.kiev.ua, авария случилась на Крещатике возле здания ЦУМа. Столкнулись сразу несколько авто.

"В Киеве на Крещатике продолжается оформление масштабного ДТП из четырёх автомобилей, проезд от Майдана Независимости до Бессарабской площади практически перекрыт", - говорится в сообщении на странице портала в Instagram.

Столкнулись четыре автомобиля / dtp.kiev.ua

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве образовались пробки на дорогах из-за перекрытия улиц и ДТП.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter