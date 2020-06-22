"Проезд практически перекрыт": в соцсетях сообщили о масштабном ДТП на столичном Крещатике (фото)

На главной улице Киева оформляют ДТП с четырьмя авто.

На центральной улице Киева в понедельник утром произошло масштабное ДТП.

Как сообщает dtp.kiev.ua, авария случилась на Крещатике возле здания ЦУМа. Столкнулись сразу несколько авто.

"В Киеве на Крещатике продолжается оформление масштабного ДТП из четырёх автомобилей, проезд от Майдана Независимости до Бессарабской площади практически перекрыт", - говорится в сообщении на странице портала в Instagram.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве образовались пробки на дорогах из-за перекрытия улиц и ДТП.

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