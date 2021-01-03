Полицейские открыли уголовное производство и устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

На Киевщине в результате столкновения двух автомобилей пострадали пять человек.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области, дорожно-транспортное происшествие случилось в Фастовском районе на автодороге Фастовец-Киев.

По предварительным данным, водитель автомобиля Daewoo не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где произошло столкновение с автомобилем Skoda.

В результате столкновения пятеро пассажиров обоих автомобилей получили телесные повреждения и госпитализированы в больницу.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

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Автор: Антонина Доломанжи