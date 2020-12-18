Инцидент произошел в самом центре столицы.

На центральной улице столицы - Крещатике - минувшей ночью произошла массовая драка.

Соответствующее видео появилось на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

"Драка в самом центре города - на Крещатике. Интересно, за что соревнуются эти рыцари?", - пишет автор публикации.

На момент записи видео правоохранителей на месте инцидента еще не было.

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Автор: Юрий Годован