Мужчина погиб во время ремонта в шахте электрического трансформатора.

В г. Мирноград Донецкой области в результате поражения электрическим током при выполнении ремонтных работ в шахте погиб 43-летний горняк.

Об этом сообщает отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры.

Отмечается, что 24 сентября около 00:30 во время выполнения подземных ремонтно-восстановительных работ электрического трансформатора на горизонте 610 м электрослесаря ​​обособленного подразделения «Шахта 5/6" Государственного предприятия «Мирноградуголь» ударило электрическим током.

Полученные 43-летним мужчиной телесные повреждения оказались смертельными, - говорится в сообщении.

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Красноармейской местной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство по уголовному производству по ч. 2 ст. 272 УК Украины о "нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей".

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия. Устанавливаются свидетели трагического происшествия и причины, приведшие к гибели горняка.

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Автор: Светлана Макринская