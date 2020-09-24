В г. Мирноград Донецкой области в результате поражения электрическим током при выполнении ремонтных работ в шахте погиб 43-летний горняк.
Об этом сообщает отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры.
Отмечается, что 24 сентября около 00:30 во время выполнения подземных ремонтно-восстановительных работ электрического трансформатора на горизонте 610 м электрослесаря обособленного подразделения «Шахта 5/6" Государственного предприятия «Мирноградуголь» ударило электрическим током.
Полученные 43-летним мужчиной телесные повреждения оказались смертельными, - говорится в сообщении.
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Красноармейской местной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство по уголовному производству по ч. 2 ст. 272 УК Украины о "нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей".
В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия. Устанавливаются свидетели трагического происшествия и причины, приведшие к гибели горняка.
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