В Одессе порезавшего себе горло блогера Домбровского подозревают в избиении участника ООС

В данном случае от действий Домбровского пострадал лидер общественной экологической организации «Зеленый лист» Владислав Балинский.

Одесский блогер Стас Домбровский, который сегодня в Приморском районном суде города порезал себе горло, подозревается в избиении участника операции Объединенных сил.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе суда.

Отмечается, что 31 июля следственным судьей было рассмотрено и удовлетворено ходатайство полиции о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении вышеназванного гражданина.

«Гражданин Д. (Домбровский - УНИАН) подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 296 (хулиганство) УК Украины», - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Черниговской области мужчина во время отдыха подорвал гранату: погибли трое людей (фото, видео)

В пятницу ему сообщили подозрение, в частности в том, что 20 июля примерно в 23:40 он избил участника боевых действий. Инцидент произошел в центре города - возле кафе «Виват» по ул. Успенской, 72.

По данным следствия, Домбровский вел себя дерзко по отношению к другим людям, грубо нарушал общественный порядок, громко матерился и угрожал применением физического насилия.

«Он намеренно причинил телесные повреждения потерпевшему П., который является участником боевых действий, в результате чего П. упал на землю и потерял сознание. В дальнейшем Д., продолжая противоправные хулиганские действия, с целью подавления воли окружающих, угрожал применением слезоточивого газа», - отметили в суде и добавили, что эти противоправные действия продолжались 15-20 минут.

Кроме того, в настоящее время в отношении Домбровского в Приморском райсуде рассматривается дело по обвинению по ч.1 ст.130, ч.2 ст.345-1 УК Украины.

В данном случае от действий Домбровского пострадал лидер общественной экологической организации «Зеленый лист» Владислав Балинский.

Читайте такжеВ районе ООС мужчина пытался поджечь поле

Поэтому, как подчеркнули в пресс-службе, избирая сегодня подозреваемому меру пресечения (содержание в СИЗО), суд учел ряд факторов.

В частности, подозрение в нападении на Балинского, которое произошло в августе прошлого года, а также личность второго потерпевшего - участника ООС. Кроме того, были учтены риски того, что Домбровский в дальнейшем может совершить аналогичные поступки и оказывать давление на потерпевшего и свидетелей.

Как сообщал УНИАН, в августе 2019 года в Одессе полиция начала расследование по факту драки на митинге возле Одесской областной государственной администрации, во время которой блогер Стас Домбровский укусил за нос лидера общественной организации «Зеленый лист» Владислава Балинского.

Инцидент произошел, когда Балинский вел видеофиксацию митинга, на котором активисты протестовали против избрания главой облсовета Виталия Саутенкова и увольнения директора художественного музея Александра Ройтбурда. Домбровский подошел к Балинскому что-то сказал и укусил его за нос, после чего произошла вышеназванная драка.

Сегодня Домбровский в Приморском районном суде Одессы порезал себе горло, когда суд постановил отправить его в СИЗО. Из здания суда Домбровского доставили в больницу.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram