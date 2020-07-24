На месте пожара дома антикоррупционера Шабунина не найдено остатков от взрывчатки - полиция

Правоохранители отмечают, что информация о взрывчатке не подтверждается также показаниями свидетелей, очевидцев и другими доказательствами.

На месте пожара дома председателя правления Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина не найдены остатки от взрывного устройства.

Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Киевской области, не соответствует действительности информация некоторых СМИ, что на месте пожара дома в селе Гнедин Бориспольского района активисты нашли остатки от взрывного устройства. «Специалисты-эксперты не обнаружили на месте пожара каких-либо остатков взрывчатых предметов. Информация об их наличии на месте происшествия, которая распространяется в СМИ, не соответствует действительности. Также наличие взрывчатки не подтверждается показаниями свидетелей, очевидцев и другими доказательствами», - отмечается в сообщении.

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В полиции отмечают, что был проведен дополнительный осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты пожарный мусор, следы биологического происхождения и другие вещественные доказательства.

Изъятое направлено на проведение экспертиз, по результатам которых будет установлено, как произошло возгорание дома.

В полиции отмечают, что распространение СМИ непроверенной информации может повредить расследованию уголовного производства.

Как сообщал УНИАН, утром 23 июня в Центре противодействия коррупции заявили о поджоге дома руководителя центра Виталия Шабунина. Председателя правления ЦПК с семьей дома не было, а родители успели выбежать на улицу. Соседка услышала взрыв и увидела, как вспыхнул вход в дом, сообщали в организации.

Полиция открыла уголовное производство по факту поджога дома по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

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