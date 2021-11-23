Правоохранители проверили, был ли алкоголь в крови сотрудника "Укрзализныци", узнали журналисты.

В городе Боярка (находится под Киевом) железнодорожный переезд был закрыт приблизительно 30 минут не из-за того, что дежурный был пьян.

Полицейские проверили, был ли в крови сотрудника "Укрзализныци" алкоголь, и получили отрицательный результат, сообщил Telegram-канал Magnolia TV.

"Вызванный полицейский проверил наличие алкоголя в крови потерпевшего. По результатам проверки – алкоголь не обнаружен", – отмечается на канале.

По его данным, приехавшие медики выяснили, что у дежурного на смене было высокое давление. Мужчине предложили госпитализацию.

Напомним, 21 ноября стало известно, что в Боярке на железнодорожном переезде произошел необычный инцидент – на протяжении 30 минут переезд был закрыт, скопились десятки машин, однако никакой поезд не проезжал.

Очевидец поделился, что люди пошли к железнодорожнику в будку и нашли его спящим. В сети утверждали, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

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Автор: Екатерина Присяжнюк