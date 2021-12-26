Спасатели обнаружили на пляжах 28 тел погибших и трех выживших людей.

На побережье Ливии обнаружены тела 28 мигрантов, которые вынесло на берег после того, как лодка с людьми затонула.

Об этом сообщил в воскресенье, 26 декабря, сотрудник спецслужб, передает "Голос Америки".

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Отмечается, что произошедшее стало очередной трагедией на самом опасном миграционном маршруте.

"Команды Красного Полумесяца обнаружили 28 тел погибших мигрантов и трех выживших в двух разных местах на пляжах Аль-Алуса (примерно в 90 километрах от Триполи)", – сообщил источник.

"Степень разложения тел указывает на то, что кораблекрушение произошло несколько дней назад", – сказал он, добавив, что число погибших может вырасти в ближайшие часы.

Ливийские СМИ опубликовали фотографии трупов, лежащих вдоль берега, которых складывают в пластиковые мешки.

Отмечается, что охваченная многолетним конфликтом и беззаконием Ливия стала ключевой точкой отправления для африканских и азиатских мигрантов, которые предпринимают отчаянные попытки добраться до Европы.

Мигранты часто сталкиваются с ужасающими условиями в Ливии перед тем, как отправиться на север на переполненных, часто непригодных для плавания судах, которые часто тонут или попадают в беду.

Новая трагедия произошла всего через несколько дней после того, как в нескольких схожих инцидентах погибли 160 мигрантов.

Таким образом, по данным Международной организации по миграции, в этом году погибли 1 500 человек.

Также в МОМ заявили, что за этот период более 30 тысяч мигрантов были перехвачены и возвращены в Ливию.

Спасение мигрантов:

29 августа 2021 года в Италии сотрудники береговой охраны спасли 539 мигрантов, дрейфовавших в Средиземном море на рыбацкой лодке.