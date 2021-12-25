Гражданина Украины арестовали.

На Подляшье на востоке Польши, недалеко от границы с Беларусью полиция задержала гражданина Украины. Он перевозил людей, которые нелегально пересекли границу.

Задержание произошло в Ольховичах. Автомобиль, за рулем которого находился гражданин Украины, остановили с целью проверки. По данным полиции, водитель хотел перевезти семерых иракцев, сообщает Польское радио.

Водителя арестовали, а его транспортное средство эвакуировали на полицейскую стоянку.

24 декабря в Подляском воеводстве задержали еще одного гражданина Украины, который в своем авто перевозил нелегального мигранта из Ирака.

Как сообщал УНИАН, в Польше в этом году обвинения в помощи нелегальным мигрантам выдвинули более 90 украинцам.

С начала года польские пограничники зарегистрировали почти 40 тыс. попыток незаконного пересечения польско-белорусскую границу.

С конца мая Беларусь способствует нелегальному проникновению мигрантов из кризисных регионов в Евросоюз через свою территорию. Так Минск отреагировал на ужесточение западных санкций против Беларуси.

В ЕС такой шаг назвали "гибридной атакой" Беларуси. В частности, Литва, Латвия, Польша и Эстония обвинили власти Беларуси в использовании нелегальных мигрантов в качестве оружия в гибридной войне против ЕС. Чтобы предотвратить наплыв нелегалов, балтийские государства и Польша значительно укрепили безопасность своих границ.

Украина 23 ноября начала специальную операцию "Полесье" на границе с Беларусью с целью предотвращения миграционного кризиса.

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