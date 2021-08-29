Мигранты могли прибыть из Ливии.

В Италии сотрудники береговой охраны спасли 539 мигрантов, дрейфовавших в Средиземном море на рыбацкой лодке.

Об этом пишет BBC.

Лодка находилась у берегов острова Лампедуза. По данным местных СМИ, в нем находились граждане разных стран, среди которых Египет, Сирия и Северная Африка.

Считается, что лодка могла прибыть из Ливии, где мигранты находились в заключении. По данным международной организации "Врачи без границ", на их телах есть следы физического насилия.

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Мигрантов перевезли на Лампедузу, где находится лагерь для мигрантов. Однако он рассчитан примерно на 300 человек, а там проживает в пять раз больше.

Напомним, что Польша поставит 2,5-метровый забор на границе с Беларусью из-за наплыва мигрантов. А СМИ подсчитали, сколько трудовых мигрантов покинули Украину.

Автор: Людмила Жерновская