В Одесской области объявили план "Перехват" после обстрела авто с активистом Ганулом

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции.

На Одесщине из-за того, что неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находился лидер общественной организации "Уличный фронт" Демьян Ганул, объявлен план "Перехват".

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Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, спецоперация введена для установления места пребывания и задержания злоумышленников.

Сейчас на месте происшествия, возле села Визирка Лиманского района области, работает следственно-оперативная группа Лиманского отдела полиции. Правоохранители устанавливают обстоятельства ЧП. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня в пригороде Одессы из двух автомобилей обстреляли машину, в которой находился известный активист Демьян Ганул.

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