Семья львовского бизнесмена Игоря Гринкевича пытается переписать свое имущество на других лиц, чтобы избежать его ареста.
Об этом сказала советница по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в эфире телемарафона, отвечая на вопрос, есть ли зафиксированы соответствующие факты попытки переписать то, что сейчас уже удалось обнаружить ГБР.
"Сейчас могу сказать, что есть зафиксированные факты попыток сделок с имуществом их. Но следователи делают все для того, чтобы максимальное количество их состояния в этом уголовном производстве - я напоминаю, что уголовное производство по двум статьям: мошенничество и создание, участие в преступной организации – было под арестом на момент досудебного расследования. А дальше уже будет решение принимать суд, что с ним делать", - сказала Сапьян.
При этом Сапьян также напомнила, что львовский бизнесмен не побоялся предложить одному из руководителей Главного следственного управления центрального аппарата ГБР немалую взятку - 500 тысяч долларов. По словам представительницы ГБР, следствие сейчас делает абсолютно все, чтобы общество чувствовало и понимало, что те, кто совершает преступления, правонарушения, будут наказаны.
По словам Сапьян, на сегодня следствие имеет все необходимые постановления об аресте имущества семьи львовского бизнесмена.
"То есть мы говорим: о муже, жене, о сыне, о теще и также о девушке-художнице, с которой был помолвлен сын. Конечно мы помним также, что кроме львовского бизнесмена и его сына, подозрение в мошенничестве и участии в преступной организации получили еще трое граждан Украины, которые сотрудничали с львовским бизнесменом. То есть их имущество также под арестом. Все постановления на арест имущества сейчас направлены в Министерство юстиции. После этого данные об аресте будут внесены в реестр", - отметила она.
Сапьян подчеркнула, что информация об аресте имущества появится через некоторое время в открытом доступе.
"Мы сможем увидеть, что это земельные участки в разных регионах Украины-в Киевской области, Львовской, Закарпатской, непосредственно во Львове. Это премиум класса машины, которые датированы 2022 годом производства. Ну и квартиры, которые записаны на тещу, на дуржину и на сына. Что касается художницы-невесты, то также арестовано, есть постановление на арест ее имущества – это две квартиры в Киеве, одна в Харькове и земельный участок", - сообщила Сапьян.
Она добавила, что в подавляющем большинстве это имущество было приобретено именно в условиях войны.
Дело Гринкевичей - председателю новости
29 декабря 2023 года львовского бизнесмена Игоря Гринкевича задержали при попытке дать взятку в размере 500 тысяч долларов одному из руководителей следственного управления ГБР. Деньги он предлагал за снятие ареста с имущества подконтрольных ему компаний, наложенного в рамках уголовного производства.
30 декабря ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369 УК Украины (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внести залог в размере 429 миллионов 440 тысяч гривен.
Как информировали правоохранительные органы, компании семьи Гринкевичей стали одними из крупнейших поставщиков Министерства обороны. Речь идет о 23 тендерах на поставку одежды армии более чем на 1,5 млрд грн. в то же время многие сделки так и не были выполнены или выполнены частично по завышенным ценам. Во время следствия было установлено, что к выполнению оборонных заказов были привлечены подконтрольные бизнесмену предприятия, которые ранее занимались строительством и не имели надлежащих производственных, складских и других мощностей для изготовления и хранения вещевого имущества для нужд Министерства обороны Украины. По предварительным оценкам это привело к убыткам бюджета на 1,2 миллиарда гривен и соответственно срыву поставок, сообщили в ГБР.
11 января ГБР заявило об аресте имущества семьи Гринкевичей и компаний, подконтрольных бизнесмену. В свою очередь в Минобороны сообщили, что разрывают все договоры с этими компаниями. Впоследствии оборонное ведомство обратилось в ГБР, чтобы министерство признали потерпевшей стороной по этому делу.
17 января работники ГБР сообщили о подозрении львовскому бизнесмену Игорю Гринкевичу, его сыну и руководителям подконтрольных компаний в создании и участии в преступной организации.
19 января Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей трем фигурантам по делу о поставках некачественной одежды для ВСУ. В качестве альтернативы суд определил возможность внесения залога в размере более 500 млн грн для каждого из них. Срок действия постановлений-до 16 марта.
22 января суд избрал меру пресечения сыну львовского бизнесмена - Роману Гринкевичу-содержание под стражей до 17 марта с альтернативой в виде залога размером более 500 миллионов гривен. Роман Гринкевич-пятый подозреваемый в участии в преступной группировке и мошенничестве, совершенном в условиях военного положения в особо крупных размерах, в рамках дела о поставках некачественной одежды для ВСУ (пятый участник преступной схемы – Игорь Гринкевич).
2 февраля "Громадське" распространило информацию, что скандальная художница Соня Морозюк, бывшая невеста бизнесмена Романа Гринкевича, подозреваемого в хищении средств Минобороны, смогла спрятать свое имущество от арестов правоохранителей. Для этого Морозюк воспользовалась схемой, которую уже "опробовала" жена Игоря Гринкевича Светлана.
Как говорится в расследовании "Громадського", Морозюк передала под залог по сделкам займа две квартиры и галерею в Киеве. Одна из квартир художницы расположена в ЖК "Альтер эго" на Новопечерских липках. Цена таких апартаментов стартует от 6 миллионов гривен. Примерно столько же стоит вторая квартира Морозюк, которая располагается в ЖК "Времена года". Также речь идет о галерее художницы.