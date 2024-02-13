На сегодня следствие имеет постановления об аресте имущества семьи львовского бизнесмена, в том числе художницы-невесты, а также еще трех соучастников сделок.

Семья львовского бизнесмена Игоря Гринкевича пытается переписать свое имущество на других лиц, чтобы избежать его ареста.

Об этом сказала советница по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в эфире телемарафона, отвечая на вопрос, есть ли зафиксированы соответствующие факты попытки переписать то, что сейчас уже удалось обнаружить ГБР.

"Сейчас могу сказать, что есть зафиксированные факты попыток сделок с имуществом их. Но следователи делают все для того, чтобы максимальное количество их состояния в этом уголовном производстве - я напоминаю, что уголовное производство по двум статьям: мошенничество и создание, участие в преступной организации – было под арестом на момент досудебного расследования. А дальше уже будет решение принимать суд, что с ним делать", - сказала Сапьян.

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При этом Сапьян также напомнила, что львовский бизнесмен не побоялся предложить одному из руководителей Главного следственного управления центрального аппарата ГБР немалую взятку - 500 тысяч долларов. По словам представительницы ГБР, следствие сейчас делает абсолютно все, чтобы общество чувствовало и понимало, что те, кто совершает преступления, правонарушения, будут наказаны.

По словам Сапьян, на сегодня следствие имеет все необходимые постановления об аресте имущества семьи львовского бизнесмена.

"То есть мы говорим: о муже, жене, о сыне, о теще и также о девушке-художнице, с которой был помолвлен сын. Конечно мы помним также, что кроме львовского бизнесмена и его сына, подозрение в мошенничестве и участии в преступной организации получили еще трое граждан Украины, которые сотрудничали с львовским бизнесменом. То есть их имущество также под арестом. Все постановления на арест имущества сейчас направлены в Министерство юстиции. После этого данные об аресте будут внесены в реестр", - отметила она.

Сапьян подчеркнула, что информация об аресте имущества появится через некоторое время в открытом доступе.

"Мы сможем увидеть, что это земельные участки в разных регионах Украины-в Киевской области, Львовской, Закарпатской, непосредственно во Львове. Это премиум класса машины, которые датированы 2022 годом производства. Ну и квартиры, которые записаны на тещу, на дуржину и на сына. Что касается художницы-невесты, то также арестовано, есть постановление на арест ее имущества – это две квартиры в Киеве, одна в Харькове и земельный участок", - сообщила Сапьян.

Она добавила, что в подавляющем большинстве это имущество было приобретено именно в условиях войны.

Дело Гринкевичей - председателю новости

29 декабря 2023 года львовского бизнесмена Игоря Гринкевича задержали при попытке дать взятку в размере 500 тысяч долларов одному из руководителей следственного управления ГБР. Деньги он предлагал за снятие ареста с имущества подконтрольных ему компаний, наложенного в рамках уголовного производства.

30 декабря ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369 УК Украины (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внести залог в размере 429 миллионов 440 тысяч гривен.

Как информировали правоохранительные органы, компании семьи Гринкевичей стали одними из крупнейших поставщиков Министерства обороны. Речь идет о 23 тендерах на поставку одежды армии более чем на 1,5 млрд грн. в то же время многие сделки так и не были выполнены или выполнены частично по завышенным ценам. Во время следствия было установлено, что к выполнению оборонных заказов были привлечены подконтрольные бизнесмену предприятия, которые ранее занимались строительством и не имели надлежащих производственных, складских и других мощностей для изготовления и хранения вещевого имущества для нужд Министерства обороны Украины. По предварительным оценкам это привело к убыткам бюджета на 1,2 миллиарда гривен и соответственно срыву поставок, сообщили в ГБР.

11 января ГБР заявило об аресте имущества семьи Гринкевичей и компаний, подконтрольных бизнесмену. В свою очередь в Минобороны сообщили, что разрывают все договоры с этими компаниями. Впоследствии оборонное ведомство обратилось в ГБР, чтобы министерство признали потерпевшей стороной по этому делу.

17 января работники ГБР сообщили о подозрении львовскому бизнесмену Игорю Гринкевичу, его сыну и руководителям подконтрольных компаний в создании и участии в преступной организации.

19 января Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей трем фигурантам по делу о поставках некачественной одежды для ВСУ. В качестве альтернативы суд определил возможность внесения залога в размере более 500 млн грн для каждого из них. Срок действия постановлений-до 16 марта.

22 января суд избрал меру пресечения сыну львовского бизнесмена - Роману Гринкевичу-содержание под стражей до 17 марта с альтернативой в виде залога размером более 500 миллионов гривен. Роман Гринкевич-пятый подозреваемый в участии в преступной группировке и мошенничестве, совершенном в условиях военного положения в особо крупных размерах, в рамках дела о поставках некачественной одежды для ВСУ (пятый участник преступной схемы – Игорь Гринкевич).

2 февраля "Громадське" распространило информацию, что скандальная художница Соня Морозюк, бывшая невеста бизнесмена Романа Гринкевича, подозреваемого в хищении средств Минобороны, смогла спрятать свое имущество от арестов правоохранителей. Для этого Морозюк воспользовалась схемой, которую уже "опробовала" жена Игоря Гринкевича Светлана.

Как говорится в расследовании "Громадського", Морозюк передала под залог по сделкам займа две квартиры и галерею в Киеве. Одна из квартир художницы расположена в ЖК "Альтер эго" на Новопечерских липках. Цена таких апартаментов стартует от 6 миллионов гривен. Примерно столько же стоит вторая квартира Морозюк, которая располагается в ЖК "Времена года". Также речь идет о галерее художницы.

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