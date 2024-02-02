Морозюк передала две квартиры и галерею под залог по соглашениям займа и теперь, по закону, их не могут забрать.

Скандальная художница Соня Морозюк, бывшая невеста бизнесмена Романа Гринкевича, подозреваемого в хищении средств Минобороны, смогла спрятать свое имущество от арестов правоохранителей. Для этого Морозюк воспользовалась схемой, которую уже "опробовала" жена Игоря Гринкевича Светлана.

Как говорится в расследовании "Громадського", Морозюк передала под залог по сделкам займа две квартиры и галерею в Киеве. Одна из квартир художницы расположена в ЖК "Альтер эго" на Новопечерских липках. Цена таких апартаментов стартует от 6 миллионов гривен. Примерно столько же стоит вторая квартира Морозюк, которая располагается в ЖК "Времена года".

Как отмечает "Громадське" 15 января Соня Морозюк одолжила 6 миллионов 700 тысяч гривен у своей мамы Лилианы Семенюты.

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После этого из-за займа от мамы Морозюк у нотариуса наложила обременение на все три объекта недвижимости. В реестре сейчас это значится как договор ипотеки.

Как пояснил "Громадському" юрист Ярослав Бутырин, по закону Украины об ипотеке, ипотекодержатель является приоритетным взыскателем. То есть имущество, обеспеченное ипотекой, не могут забрать.

"Это означает, что, пока Соня Морозюк не вернет долг своей маме, ее имущество недоступно для арестов и конфискаций", - отмечает издание.

Отмечалось, что 11 января об аресте этих объектов сообщали в ГБР. В перечне имущества, тогда прямо упоминались квартиры и галерея Морозюк. Однако, как показало расследование, ни один из этих трех объектов недвижимости по состоянию на 31 января 2024 года не был арестован.

Ранее расследование "Громадського" установило, что Светлана Гринкевич, жена львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, по аналогичной схеме передала элитные квартиры в Киеве и Львове под залог по кредитным соглашениям, что сделало невозможным их арест.

Светлана Гринкевич накануне ареста мужа и после него отдала под залог по кредитам четыре квартиры общей стоимостью в 29 миллионов гривен.

Дело Гринкевичей - что надо знать

29 декабря львовского бизнесмена Игоря Гринкевича задержали во время попытки подкупить работника ГБР. Он пытался дать взятку в размере 500 тыс. долларов одному из руководителей следственного управления ГБР в обмен на снятие ареста с имущества подконтрольных ему компаний, наложенного в рамках уголовного производства.

Подконтрольные Гринкевичу компании являются одними из крупнейших поставщиков Министерства обороны. Бизнесмен выиграл 23 тендера на поставку одежды Вооруженным силам Украины более чем на 1,5 млрд грн. многие сделки так и не были выполнены, выполнены частично или по завышенным ценам. Убытки могут превышать 1 млрд грн.

11 января ГБР начало аресты имущества и счетов компаний семьи Гринкевичей и подконтрольных бизнесмену компаний. Кроме Игоря Гринкевича, были задержаны еще несколько фигурантов дела.

Утром 22 января сына Игоря Гринкевича Романа задержали в Одессе при попытке выехать за границу. В тот же день суд избрал меру пресечения младшему Гринкевичу: он был взят под стражу до 17 марта с альтернативой залога в размере 500 млн грн.

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