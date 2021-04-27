Подросток утверждает, что его "перемкнуло", и он не знал, что делать дальше.

Задержанный правоохранителями 16-летний киевлянин объяснил полиции, почему убил своих родителей и родного младшего брата.

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Как сообщает в Telegram Департамент уголовного розыска подросток утверждает, что его "перемкнуло", и он не знал, что делать дальше.

По словам убийцы, он "давал последний шанс" своему 8-летнему брату, однако тот "не исправился".

Тройное убийство в Киеве: что известно

В Киеве задержали 16-летнего подростка по подозрению в совершении тройного убийства.

Сообщалось, что парень нанес собственным родителям и 8-летнему брату многочисленные ножевые ранения, от которых последние погибли на месте происшествия.

По данным СМИ, подозреваемый - киевлянин Максим Сумин, 2004 года рождения. Парень учится на первом курса Киевского регионального Высшего профессионального училища строительства по специальности "Автослесарь".

Парень объяснил свой поступок неприязненными отношениями, которые сложились в семье во время их постоянных ссор, и «личным негативным отношением к родным».

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Автор: Дмитрий Захаров