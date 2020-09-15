Ночью в Киевской области произошла разгерметизация магистрального газопровода высокого давления Киев - Запад Украины. Из-за аварии была перекрыта подача газа в газопровод. Ремонтные работы продолжаются.

Транзит газа в Европу, несмотря на аварию на газопроводе, обеспечен в штатном режиме.

Читайте такжеПоявились подробности ночного взрыва на газопроводе возле ЧабановКак сообщает пресс-служба Министерства энергетики, из-за аварии на магистральном газопроводе вблизи пгт Чабаны Киевской области была перекрыта подача газа.

Напоминается, что сегодня ночью вблизи пгт Чабаны Киево-Святошинского района произошла разгерметизация магистрального газопровода высокого давления диаметром 1020 мм (Киев - Запад Украины). Из-за аварии была перекрыта подача газа в газопровод. Ремонтные работы продолжаются.

Жертв и пострадавших в результате чрезвычайной ситуации нет.

«Несмотря на внештатную ситуацию, транзит газа в страны Европы через украинскую ГТС обеспечен в заявленных для транзита объемах», - отметили в Минэнерго.

Взрыв на газопроводе возле Чабанов: что известно

Информация о взрыве на газопроводе возле Чабанов появилась ночью. О происшествии в соцсетях рассказали местные жители. Люди слышали сильный шум, а затем мощный взрыв.

Позже информацию о взрыве подтвердил экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Сегодня утром в ГСЧС сообщили, что проводится ликвидация последствий разгерметизации магистрального газопровода высокого давления.

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Перевод: Виктория Токарева