Транзит газа в Европу, несмотря на аварию на газопроводе, обеспечен в штатном режиме.
Читайте такжеПоявились подробности ночного взрыва на газопроводе возле ЧабановКак сообщает пресс-служба Министерства энергетики, из-за аварии на магистральном газопроводе вблизи пгт Чабаны Киевской области была перекрыта подача газа.
Напоминается, что сегодня ночью вблизи пгт Чабаны Киево-Святошинского района произошла разгерметизация магистрального газопровода высокого давления диаметром 1020 мм (Киев - Запад Украины). Из-за аварии была перекрыта подача газа в газопровод. Ремонтные работы продолжаются.
Жертв и пострадавших в результате чрезвычайной ситуации нет.
«Несмотря на внештатную ситуацию, транзит газа в страны Европы через украинскую ГТС обеспечен в заявленных для транзита объемах», - отметили в Минэнерго.
Взрыв на газопроводе возле Чабанов: что известно
- Информация о взрыве на газопроводе возле Чабанов появилась ночью. О происшествии в соцсетях рассказали местные жители. Люди слышали сильный шум, а затем мощный взрыв.
- Позже информацию о взрыве подтвердил экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян.
- Сегодня утром в ГСЧС сообщили, что проводится ликвидация последствий разгерметизации магистрального газопровода высокого давления.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram