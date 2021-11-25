Информационные диверсии против Украины осуществлялись с помощью более 20 тысяч фейковых аккаунтов.

На Херсонщине правоохранители разоблачили мощную ботоферму, которая действовала в интересах спецслужб РФ.

Как сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, злоумышленники проводили специальные информационные операции для расшатывания общественно-политической обстановки в Украине.

В частности, для реализации подрывной деятельности они создали более 20 тысяч фейковых аккаунтов в соцсетях, форумах и популярных мессенджерах.

"Через анонимные профили распространяли дезинформацию о внутренней ситуации в нашей стране. Кроме того, злоумышленники рассылали ложные сообщения о "минировании" инфраструктурных объектов на территории региона", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Одессе мужчина пытался отправить по почте партию психотроповПо данным следствия, к организации ботофермы причастны несколько местных жителей. Технологическое оборудование они установили по адресам своего проживания. Для маскировки аккаунтов злоумышленники использовали специальные телекоммуникационные устройства. Оплату от своих "кураторов" получали через запрещенные российские платежные системы.

Во время обысков по адресам пребывания организаторов противоправной деятельности в Херсонской области правоохранители обнаружили более 3 тысяч сим-карточек, компьютерную технику с доказательствами незаконных действий.

Сейчас решается вопрос сообщения злоумышленникам о подозрении в совершении преступления и избрании судом меры пресечения.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование.

Ранее эксперт рассказал, что пропагандистский бот приходит в украинский сегмент соцсетей, как женщина "за 50" и ведет подрывную работу.

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Автор: Светлана Макринская