Эксперт заверил, что ольгинские боты и тролли не приходят с аватаркой Путина.

Российский пропагандистский бот приходит в украинский сегмент соцсетей, как женщина "за 50" и ведет подрывную работу.

Об этом в эфире "Права на владу" заявил эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен.

Поэтому он не советует пользователям соцсетей добавлять в друзья незнакомцев и советует периодически чистить список друзей от подобных "френдов".

"Те самые ольгинские боты и тролли, они не приходят к вам с аватаркой Путина и не говорят: "эй, украинский брат, нас нет на Донбассе, давай снова дружить". Они приходят к вам в виде женщины 50+ и говорят: "а у моей соседки Гали муж от вакцины умер", - рассказал эксперт.

Тизенгаузен рассказал, что прямая пропаганда не работает, и поэтому прибегает к подобным методам.

Читайте такжеРоссия распространяет фейки о вакцинации в Украине в рамках гибридной войны - Радуцкий

"Каждому человеку нужно знать самые простые вещи - не добавляйте в друзья незнакомцев, не увеличивайте таким образом сеть ботов. А если кто-то, даже и знакомый, вызывает своими сообщениями, комментариями у вас тревожность, блокируйте его. Проводите раз в несколько месяцев так называемый френдоцид. А, самое главное, не подменяйте реальную жизнь соцсетями", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, в Днепре Служба безопасности Украины ликвидировала ботоферму, которая по заказу кураторов из РФ работала на срыв кампании по вакцинации в Украине.

Автор: Дмитрий Хилюк