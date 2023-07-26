Служба безопасности собрала доказательную базу на бывшего митрополита Роменской епархии УПЦ МП Алексея Масленникова. Он публично оправдывал вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины.
Как сообщил пресс-центр СБУ, после начала полномасштабного вторжения России епископ бежал в страну-агрессор, где одним из первых поддержал захватнические действия Кремля.
Кроме того, отмечается, что в сентябре 2022 года он принял участие в богослужении в монастыре Свердловской области РФ, во время отправки он совместно с представителями РПЦ благословлял российских военных, воюющих против Украины.
"Также в ходе литургии клирик восхвалял решение Путина о проведении мобилизации в РФ для пополнения оккупационных группировок страны-агрессора. На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников)", - говорится в сообщении.
В спецслужбе отметили, что поскольку злоумышленник скрывается от правосудия на территории России, продолжаются комплексные меры для привлечения его к ответственности. Злоумышленнику грозит тюремное заключение.
Дела против представителей УПЦ МП - последние новости
Священники бывшей УПЦ МП систематически попадают в поле зрения правоохранителей за поддержку страны-агрессора.
Так, в июне на въезде в столицу пограничники в очередной раз остановили священника бывшей УПЦ МП, в мобильном телефоне которого обнаружили пророссийский контент и подписки на Facebook-страницы Путина и Януковича.
На Черкасщине СБУ разоблачила клирика УПЦ МП, который оправдывал российскую вооруженную агрессию. Так, в общении с прихожанами и своими знакомыми он неоднократно восхвалял высшее военно-политическое руководство РФ и лично главу Кремля.