Злоумышленник скрывается от правосудия на территории России.

Служба безопасности собрала доказательную базу на бывшего митрополита Роменской епархии УПЦ МП Алексея Масленникова. Он публично оправдывал вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины.

Как сообщил пресс-центр СБУ, после начала полномасштабного вторжения России епископ бежал в страну-агрессор, где одним из первых поддержал захватнические действия Кремля.

Кроме того, отмечается, что в сентябре 2022 года он принял участие в богослужении в монастыре Свердловской области РФ, во время отправки он совместно с представителями РПЦ благословлял российских военных, воюющих против Украины.

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"Также в ходе литургии клирик восхвалял решение Путина о проведении мобилизации в РФ для пополнения оккупационных группировок страны-агрессора. На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников)", - говорится в сообщении.

В спецслужбе отметили, что поскольку злоумышленник скрывается от правосудия на территории России, продолжаются комплексные меры для привлечения его к ответственности. Злоумышленнику грозит тюремное заключение.

Дела против представителей УПЦ МП - последние новости

Священники бывшей УПЦ МП систематически попадают в поле зрения правоохранителей за поддержку страны-агрессора.

Так, в июне на въезде в столицу пограничники в очередной раз остановили священника бывшей УПЦ МП, в мобильном телефоне которого обнаружили пророссийский контент и подписки на Facebook-страницы Путина и Януковича.

На Черкасщине СБУ разоблачила клирика УПЦ МП, который оправдывал российскую вооруженную агрессию. Так, в общении с прихожанами и своими знакомыми он неоднократно восхвалял высшее военно-политическое руководство РФ и лично главу Кремля.

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