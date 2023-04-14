На въезде в Киев пограничники выявили священника Украинской православной церкви (Московского патриархата), в телефоне которого нашли компрометирующие материалы российского направления.
Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной пограничной службы Украины. Отмечается, что мужчина 1969 года рождения является уроженцем России, однако проживает в Украине и имеет украинское гражданство.
"В загранпаспорте есть отметки о пересечении границы РФ - крайние датированы 2021 годом. Также монах имел трудовую книжку РФ, в которой указано, что до 2016 года он работал на одном из заводов в стране-агрессоре", - говорится в сообщении.
Кроме того, в мобильном телефоне мужчины пограничники обнаружили подписки на телеграмм-каналы российской пропаганды, квитанции об оплате в банке России, множество номеров российских операторов и переписку, в которой священник интересуется правилами въезда на территорию России.
"По словам монаха, сейчас он несет службу в одном из монастырей Киевской области. Также мужчина сообщил, что занимается предпринимательской деятельностью - изготавливает изделия из металла", - сообщили пограничники.
Так, для дальнейшей проверки священнослужителя передали компетентным органам.
Происшествия с московскими попами
21 марта пограничники задержали священника УПЦ МП, который поддерживал российских оккупантов.
Отмечалось, что во время временной оккупации Киевщины оккупанты удерживали украинских волонтеров в подвале храма, где он является настоятелем. В то же время сам священник поддерживал "русский мир", свидетельством чего является фрагмент его интервью кремлевским СМИ.