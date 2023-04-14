Оказывается, до 2016 года мужчина работал на заводе в России. А в его мобильном пограничники обнаружили подписки на телеграмм-каналы российской пропаганды.

На въезде в Киев пограничники выявили священника Украинской православной церкви (Московского патриархата), в телефоне которого нашли компрометирующие материалы российского направления.

Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной пограничной службы Украины. Отмечается, что мужчина 1969 года рождения является уроженцем России, однако проживает в Украине и имеет украинское гражданство.

"В загранпаспорте есть отметки о пересечении границы РФ - крайние датированы 2021 годом. Также монах имел трудовую книжку РФ, в которой указано, что до 2016 года он работал на одном из заводов в стране-агрессоре", - говорится в сообщении.

Видео дня

Кроме того, в мобильном телефоне мужчины пограничники обнаружили подписки на телеграмм-каналы российской пропаганды, квитанции об оплате в банке России, множество номеров российских операторов и переписку, в которой священник интересуется правилами въезда на территорию России.

"По словам монаха, сейчас он несет службу в одном из монастырей Киевской области. Также мужчина сообщил, что занимается предпринимательской деятельностью - изготавливает изделия из металла", - сообщили пограничники.

Так, для дальнейшей проверки священнослужителя передали компетентным органам.

Происшествия с московскими попами

21 марта пограничники задержали священника УПЦ МП, который поддерживал российских оккупантов.

Отмечалось, что во время временной оккупации Киевщины оккупанты удерживали украинских волонтеров в подвале храма, где он является настоятелем. В то же время сам священник поддерживал "русский мир", свидетельством чего является фрагмент его интервью кремлевским СМИ.

Вас также могут заинтересовать новости: