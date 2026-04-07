Федишин честно ответила, хочет ли стать мамой в третий раз

Артистка уже воспитывает двух сыновей.

Известная украинская певица Ирина Федишин, которая воспитывает двух сыновей, заговорила о третьем ребенке.

Не секрет, что в 2024 году артистка в своем клипе появилась с округлым животиком. Тогда поклонники начали поздравлять Ирину с будущим пополнением, однако позже она отметила, что это была лишь режиссерская идея.

На днях 39-летняя звезда подчеркнула, что ее сыновья уже стали взрослыми и она не против снова стать мамой маленького ребенка.

Видео дня

"Я все думаю, что мы такие молодые, а жизнь идет, и ты смотришь на сына, а он уже выше тебя. Хотя Юрчику 14, скоро 15. Но я вижу себя еще мамой младенца. Это возможно, жизнь покажет", - заявила Федишин в проекте "Тур зірками".

Ирина добавила, что ее муж Виталий, с которым она почти 20 лет в браке, давно мечтает о дочке

"Он очень хочет дочку. Что ж, поживем - увидим", - подчеркнула исполнительница хитов "Долоньки" и "Білі троянди".

Напомним, ранее Ирина Федишин рассказала о гибели брата на фронте и о том, почему до сих пор не может его похоронить. Артистка вспомнила также, как россияне писали о смерти ее близкого человека.

