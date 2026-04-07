Некоторых садовников интересует, можно ли сажать плющ возле дома, а есть и те, которые ищут действенные средства для борьбы с этим растением. Плющ – инвазивный вид, то есть, он быстро и агрессивно разрастается и может навредить своим "соседям", а также способен повреждать раствор стен, на которых "прижился".

Но у него есть и плюсы – он может оплетать разные поверхности и создавать тень, а также в его зарослях могут жить птицы или насекомые-опылители. Однако такие позитивные свойства в некоторых случаях не покрывают вред, поэтому издание Express выяснило у экспертов по ирригации (искусственный подвод воды на земельные участки, – Ред.) из DripWorks как уничтожить плющ.

По сведениям специалистов, избавиться от этого "захватчика" можно, приготовив дома смесь из трех ингредиентов. При этом компоненты раствора легкодоступны.

Как истребить плющ на участке

Необходимо сначала надеть резиновые перчатки и взять пульверизатор, а после этого начинать делать раствор.

Вот чем уничтожить плющ легко:

Приблизительно 4,5 литра уксуса (лучше использовать яблочный).

Около 30 миллилитров средства для мытья посуды.

Столовая ложка соли.

Все эти компоненты нужно отправить в пульверизатор и тщательно смешать, чтобы раствор стал однородным.

Эксперты также детально объяснили, как вывести с участка плющ: смесью нужно обработать листья растения. Раствор имеет свойства натурального гербицида (средства против нежелательных растений). Через пять-шесть дней листья растения могут засохнуть, а потом их просто нужно удалить садовыми ножницами.

Необходимо также сделать еще один важный шаг – вырвать корни. Если останется хотя бы маленькая часть корневой системы этого растения, оно снова разрастется на участке.

Садоводы отмечают, что бороться с растением можно и другим путем – сначала уничтожить корень, а потом убрать зелень.

Чем полить плющ, чтобы он погиб

Если растение находится далеко от каких-то культур, деревьев, кустов или зелени, можно действовать радикальным методом – сделать раствор из соли.

Для смеси понадобятся:

250 граммов соли.

1 литр теплой воды.

Эти два ингредиента нужно смешать. Теперь вы знаете, что навсегда убивает корни плюща – это простое средство из соли и воды. Но есть важный нюанс – такая смесь может на годы сделать обработанную почву непригодной для растений. Поэтому, если решитесь уничтожать плющ, лейте смесь прямо на его корень после того, как удалите стебли. После этого корневую систему нужно выкопать.

