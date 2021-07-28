В полиции Ивано-Франковской области считают, что пилот просто не справился с управлением своим воздушным средством.

Национальная полиция начала уголовное производство после смертельной авиакатастрофы в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Крушение легкомоторного самолета WT-10 Advantic в Коломыйском районе предварительно квалифицировали как нарушение правил воздушных полетов. Сейчас следователи пытаются установить причины произошедшего.

"На месте инцидента продолжают работать следственно-оперативная группа областной полиции, эксперты-криминалисты и представители экстренных служб", — говорит начальник полиции Прикарпатья Сергей Безпалько.

Он подтвердил, что в доме в селе Шепаровцы, на который упал самолет, находились женщина и двое детей. Но, услышав шум, они успели выбежать на улицу и поэтому спаслись.

По предварительной информации за штурвалом самолета находился местный житель, а на борту были три пассажира-иностранца. Все они погибли на месте.

В еврейской общине Украины рассказали, что погибшими иностранцами оказались граждане США еврейского происхождения.

А погибшим пилотом оказался профессиональный летчик и председатель Прикарпатской детско-юношеской спортивной ассоциации малой авиации Игорь Табанюк.

Очевидцы утверждают, что перед крушением пилот выполнял в воздухе сложные фигуры высшего пилотажа. После падения дом загорелся и практически полностью выгорел.

Автор: Станислав Кожемякин